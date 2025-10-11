"مهين للصحافة".. بابا الفاتيكان يدين نشر العناوين المضللة في وسائل الإعلام

أدان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان العناوين المضللة التي تنشر خلال وسائل الإعلام المختلفة خاصة التي تسعى لجلب مزيد من "النقرات" و الزيارات للمواقع الإلكترونية وصفها بأنها جزء مهين من الصحافة.

و عرف عن البابا خلال الاشهر ال6 الاولى من توليه الحكم أنه داعم للصحافة و مدافعا عنها باعتبارها خيرا عامة يجب الحفاظ عليه و الدفاع عنه.

و أضاف البابا خلال حديثة لوكالات الأنباء العالمية ، أنه يجب تحرير الصحافة من التفكير المضلل و المنافسة غير العادلة التي تفسدها، مؤكدا على أن الوصول الحر إلى المعلومات يشكل ركيزة أساسية في مجتمعاتنا.

كما تحدث البابا عن التحديات التي تواجه العمل الإعلامي خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، و أكد على أنه لا يجب أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر.