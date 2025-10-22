قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
آرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا
زحام في كل مكان.. الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شانجان UNI-V السيدان 2026

شانجان UNI-V موديل 2026
شانجان UNI-V موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان UNI-V موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان UNI-V موديل 2026، وتنتمي UNI-V لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تأتى سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1838 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تنتج سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 قوة 185 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

زودت سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات شانجان UNI-V موديل 2026

تحتوي سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 علي الكثير من المميزات، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فامية، وبها نظام اقفال ابواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف .

شانجان UNI-V موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش جلد، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، إنذار ضد السرقة .

سعر شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات شانجان UNI V موديل 2026 وسائل الأمان بـ شانجان UNI V مواصفات شانجان UNI V

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك

حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط وبعمر بطارية يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعة لا سلكية في 2025

هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17

أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17 ولماذا ؟

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد