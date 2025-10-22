مواصفات شانجان UNI-V السيدان 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان UNI-V موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان UNI-V موديل 2026، وتنتمي UNI-V لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تأتى سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1838 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تنتج سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 قوة 185 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

زودت سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات شانجان UNI-V موديل 2026

تحتوي سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 علي الكثير من المميزات، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فامية، وبها نظام اقفال ابواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف .

شانجان UNI-V موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش جلد، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، إنذار ضد السرقة .

سعر شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .