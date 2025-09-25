تبدأ من 44 ألف ريال.. أسعار شانجان السفن 2026 الأرخص في السعودية

تعتبر السيارة السفن موديل 2026 من أرخص السيارات التي تحمل علامة شانجان الصينية المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن فئة السيدان، والتي يتم طرحها تحديدًا بسعر يبدأ من 44,850 ريال سعودي، وعبر فئتين من التجهيزات هم Basic وفئة Full Option.

محرك وأداء شانجان السفن 2026

تعتمد شانجان السفن 2026 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أنينتج قوة إجمالية قدرها 105 حصانًا، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شانجان السفن 2026

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 5 نقلات DCT، اما عن متوسط استهلاك الوقود فيقدر بـ 18.3 كيلومتر، لكل 1 لتر.

تجهيزات شانجان السفن 2026

تضم السيارة شانجان السفن 2026 عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، تقنية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

شانجان السفن 2026

زودت السيارة شانجان السفن 2026 بشاشة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، كاميرا، حساسات ركن خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف، جنوط تتراوح قياسها بين 14 و15 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 2.535 مم.

شانجان السفن 2026

أسعار السيارة شانجان السفن 2026 في السعودية

تقدم الفئة الأولى Basic بسعر 44,850 ريال سعودي، وسعر يبلغ 47,035 ريال سعودي للفئة الثانية Full Option.