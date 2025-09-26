رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن احتمال رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في حال لم تُحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة المقبلة.



وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»: "من الممكن أن يرحل جون إدوارد عن الزمالك إذا لم يتم حل الأزمات، فهو يمتلك فكرًا كبيرًا، لكن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع أي شخص صاحب رؤية للتراجع خطوة إلى الوراء."



وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم قراره بشأن إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة يومين أو ثلاثة، بسبب الضائقة المالية التي تضغط على قرارات النادي في المرحلة الحالية.

