زوج ينهي حياته داخل عش الزوجية بالغربية إثر خلافات أسرية

أقدم زوج في العقد السادس من عمره على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل الزوجية، إثر خلافات أسرية بقرية بلوس الهوى التابعة لمركز السنطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الزوج داخل منزله بالقرية.

تحرك عاجل

كما انتقلت قوة من وحدة المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار شنقًا كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام.

سبب الوفاة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.