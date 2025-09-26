قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
أخبار العالم

خطوة إستفزازية.. الاحتلال يذيع كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة عبر مكبرات الصوت في غزة

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الجيش وضع مكبرات صوت في غزة تبث خطابه بالأمم المتحدة.

وكانت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إتجهت إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مسار جنوبي غير تقليدي أثار تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وبحسب ما نشرته قناة "أي 24" الإسرائيلية فإن الطائرة اعتمدت خطًا جويًا مرّ فقط فوق البحر المتوسط واليونان وإيطاليا، ثم عبر مضيق جبل طارق باتجاه المحيط الأطلسي، دون المرور فوق غالبية الأجواء الأوروبية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على أن يكون المسار مقتصرًا على دول "آمنة"، يمكن التعامل معها في حال حدوث هبوط اضطراري.

وقالت القناة أن القرار ارتبط بالتوتر المتصاعد مع فرنسا، حيث ساد القلق من احتمال تقديم باريس طلبًا رسميًا لمنع الطائرة من عبور أجوائها.

كما أشارت التقديرات إلى أن المخاوف الأبرز تمثلت في إمكانية تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد نتنياهو، في حال اضطراره للهبوط بأي دولة أوروبية موقعة على اتفاقية روما.

نتنياهو الأمم المتحدة غزة إعتقال نتنياهو إتفاقية روما

