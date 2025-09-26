قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضياء رشوان: تصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى لا تعبر عن مسؤول سياسي

محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" لا تعبر عن مسؤول سياسي، وإنما عن متطرف ديني يعيش في أوهام زائفة.

وأوضح ضياء رشوان، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن فكرة "إسرائيل الكبرى" ليست جديدة، لكنها ظهرت مجدداً في لحظة زهو لدى نتنياهو الذي يتوهم أنه يحقق انتصارات وهو يحارب في سبع جبهات، مؤكداً أن هذه الانتصارات المزعومة لا تبرر إقامة دولة على مساحة مليون كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد اليهود في إسرائيل 7 ملايين.

وأضاف ضياء رشوان، أن التلويح المصري بخطورة ما يحدث بدأ يعطي نتائج إيجابية، حيث شهدت المنطقة تخفيضاً لحدة التوتر عقب اجتماع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقادة العرب والمسلمين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

تصريحات نتنياهو المتطرفة

وشدد ضياء رشوان على أن تصريحات نتنياهو المتطرفة ستتراجع عاجلاً أم آجلاً، لافتاً إلى أن مشروع تهجير الفلسطينيين فشل تماماً، ولم تجد إسرائيل أي دولة ـ حتى الولايات المتحدة ـ تؤيد هذا المخطط.

نتنياهو تصريحات نتنياهو ضياء رشوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل الكبرى

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

بسمة بوسيل

إطلالة رياضية لبسمة بوسيل داخل الجيم

الفنان أكرم حسني و الفنانة أيتن عامر

أيتن عامر وأكرم حسني يغنيان ستو أنا في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

الفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

