السفير البريطاني بالقاهرة: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة صحيحة لضمان أمن واستقرار المنطقة

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة صحيحة وأساسية لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سياسي دائم يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.

إدخال المساعدات الإنسانية

وأوضح ريتشاردسون، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تحقيق حل الدولتين يتطلب وقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود حركة "حماس" في السلطة.

وأضاف السفير البريطاني أن الجهود تنصب على تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة بشكل آمن وسليم، مؤكداً أن بريطانيا عملت على مدار السنوات الماضية من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغط من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط وتحقيق تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.