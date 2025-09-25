يرتديان ألوان العلم الفلسطيني.. ملابس نتنياهو وزوجته تثير السخرية في إسرائيل | شاهد

تحوّل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، برفقة زوجته سارة، إلى مادة للسخرية والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ليس بسبب خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل بسبب ألوان ملابسهما.

فقد ظهر نتنياهو مرتديًا بدلة كلاسيكية بربطة عنق حمراء، فيما ارتدت زوجته طقمًا رسميًا باللون الأخضر الداكن وقميصًا فاتحًا مائلًا إلى النعناع، في تنسيق لوني اعتبره الكثيرون شبيهًا بألوان العلم الفلسطيني.

WATCH: Prime Minister Benjamin Netanyahu's remarks prior to departing on a diplomatic visit to the US, where he will address the UN General Assembly and meet with US President @realDonaldTrump.https://t.co/0JdQwpWjbW pic.twitter.com/qhmqyeDgNe — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 25, 2025

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على الصور التي نُشرت عبر حساب نتنياهو الرسمي، إذ كتبت إحدى الإسرائيليات: "مبروك، تبدوان كأعلام فلسطين!"، فيما علّق آخرون: "هل تحتفلون بالدولة الفلسطينية أم بالعلم؟"، بينما تساءل البعض إن كان الأمر "سقطة مدروسة من منسقة الأزياء" أو "فضيحة عفوية في عالم الموضة السياسية".

وبحسب موقع "واللا" العبري، أثارت هذه "الزلة اللونية" موجة من الانتقادات والجدل داخل إسرائيل، واعتبرها كثيرون إحراجًا علنيًا لرئيس الوزراء في وقت حساس سياسيًا ودبلوماسيًا.