قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يرتديان ألوان العلم الفلسطيني.. ملابس نتنياهو وزوجته تثير السخرية في إسرائيل | شاهد

نتنياهو وسارة
نتنياهو وسارة
ناصر السيد

تحوّل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، برفقة زوجته سارة، إلى مادة للسخرية والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ليس بسبب خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل بسبب ألوان ملابسهما.

فقد ظهر نتنياهو مرتديًا بدلة كلاسيكية بربطة عنق حمراء، فيما ارتدت زوجته طقمًا رسميًا باللون الأخضر الداكن وقميصًا فاتحًا مائلًا إلى النعناع، في تنسيق لوني اعتبره الكثيرون شبيهًا بألوان العلم الفلسطيني.

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على الصور التي نُشرت عبر حساب نتنياهو الرسمي، إذ كتبت إحدى الإسرائيليات: "مبروك، تبدوان كأعلام فلسطين!"، فيما علّق آخرون: "هل تحتفلون بالدولة الفلسطينية أم بالعلم؟"، بينما تساءل البعض إن كان الأمر "سقطة مدروسة من منسقة الأزياء" أو "فضيحة عفوية في عالم الموضة السياسية".

وبحسب موقع "واللا" العبري، أثارت هذه "الزلة اللونية" موجة من الانتقادات والجدل داخل إسرائيل، واعتبرها كثيرون إحراجًا علنيًا لرئيس الوزراء في وقت حساس سياسيًا ودبلوماسيًا.

نتنياهو وزوجته ألوان العلم الفلسطيني سخرية إسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي منصات التواصل الاجتماعي الجمعية العامة للأمم المتحدة ملابس نتنياهو وسارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

مدبولي

وزير الشئون النيابية: بيان مرتقب لرئيس الوزراء بشأن قانون الإجراءات الجنائية

ترامب وماكرون

أسامة كمال: ماكرون الأوضح بالأمم المتحدة.. وترامب لن يفوز بنوبل ما لم ينهِ حرب غزة

الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار

المعاهد التعليمية: المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص شركاء رئيسيون في تقديم الخدمة الصحية

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد