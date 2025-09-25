مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس فوتشيتش، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع دولة صربيا الصديقة، وحرصها على مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين القاهرة وبلجراد خلال الأعوام الأخيرة، والتي أسهمت في إحداث طفرة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

من جانبه، نقل الرئيس فوتشيتش تحياته وتقديره إلى فخامة السيد الرئيس، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وبلجراد، ومؤكداً تطلع بلاده لمواصلة تطويرها على كافة الأصعدة

