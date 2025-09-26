قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة
الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
استعدادات مكثفة لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
أخبار العالم

رئيس وزراء قطر: ترامب الوحيد القادر على إيقاف نتنياهو وإحلال السلام

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،، إن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف نتنياهو و إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أن الرئيس الأمريكي  جدّد التزامه بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أنه يعمل مع فريقه على إعداد خطة سلام شاملة للمنطقة.


وأوضح في مقابلة مع موقع بريتبارت الإخباري الأمريكي، أن الاجتماع الذي عقده ترامب مؤخراً مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان “بالغ الأهمية”، واصفاً ما طُرح خلال اللقاء بأنه “مشجع للغاية”، لما حمله من إشارات إلى جدية الإدارة الأميركية في البحث عن حلول سياسية توقف نزيف الدم في غزة.


وانتقد رئيس الوزراء القطري بشدة سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه “مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”، محمّلاً إياه مسؤولية الفوضى التي تعصف بالمنطقة. وأكد أن الرئيس الأميركي ترامب هو الوحيد القادر على كبح جماح نتنياهو ومنعه من الاستمرار في هذا النهج التصعيدي.


كما حذّر الشيخ محمد من أن الممارسات الإسرائيلية لا تقتصر على تهديد الأمن الإقليمي فحسب، بل تمس أيضاً الشراكات الاستراتيجية التي بنتها الولايات المتحدة مع دول المنطقة على مدى عقود. 

ولفت إلى التداعيات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف في 9 سبتمبر الجاري مقرات سكنية في الدوحة كانت تحتضن وفداً من حركة حماس، بينما كان الوفد يجري مشاورات حول مقترح ترامب الأخير المتعلق بوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها الدوحة خلال العامين الماضيين، عبر وساطات وزيارات واتفاقيات، باتت كلها على المحك بعد هذا الاعتداء، إذ ألقى بظلال من الشك على مسار الوساطة وفعالية الدور القطري.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دونالد ترامب نتنياهو

