رئيس وزراء قطر: ترامب الوحيد القادر على إيقاف نتنياهو وإحلال السلام

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،، إن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف نتنياهو و إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أن الرئيس الأمريكي جدّد التزامه بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أنه يعمل مع فريقه على إعداد خطة سلام شاملة للمنطقة.



وأوضح في مقابلة مع موقع بريتبارت الإخباري الأمريكي، أن الاجتماع الذي عقده ترامب مؤخراً مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان “بالغ الأهمية”، واصفاً ما طُرح خلال اللقاء بأنه “مشجع للغاية”، لما حمله من إشارات إلى جدية الإدارة الأميركية في البحث عن حلول سياسية توقف نزيف الدم في غزة.



وانتقد رئيس الوزراء القطري بشدة سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه “مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”، محمّلاً إياه مسؤولية الفوضى التي تعصف بالمنطقة. وأكد أن الرئيس الأميركي ترامب هو الوحيد القادر على كبح جماح نتنياهو ومنعه من الاستمرار في هذا النهج التصعيدي.



كما حذّر الشيخ محمد من أن الممارسات الإسرائيلية لا تقتصر على تهديد الأمن الإقليمي فحسب، بل تمس أيضاً الشراكات الاستراتيجية التي بنتها الولايات المتحدة مع دول المنطقة على مدى عقود.

ولفت إلى التداعيات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف في 9 سبتمبر الجاري مقرات سكنية في الدوحة كانت تحتضن وفداً من حركة حماس، بينما كان الوفد يجري مشاورات حول مقترح ترامب الأخير المتعلق بوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها الدوحة خلال العامين الماضيين، عبر وساطات وزيارات واتفاقيات، باتت كلها على المحك بعد هذا الاعتداء، إذ ألقى بظلال من الشك على مسار الوساطة وفعالية الدور القطري.