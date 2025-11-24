قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

أحمد هيثم
أحمد هيثم

تشهد مدينة قفط جنوب قنا ، أعمال بحث مكثفة داخل ترعة يعتقد أن الطفل المتغيب أحمد هيثم سقط فيها، بعدما  رصدته كاميرات مراقبة يجرى وراء كرة بجوار الترعة، واختفى تماما بعدها، لتشهد الترعة خلايا نحل من الشباب المتطوعين للبحث عن الطفل الغارق.

الشواهد تؤكد الغرق

الشواهد كلها تشير إلى أن الطفل لقى مصرعه غرقاً وسط مياه الترعة التى جرفت جثة الطفل إلى مكان بعيد عن المنطقة التى سقطت فيها، لكنها رغم ذلك يتمسك البعض ببصيص أمل فى أن الطفل على قيد الحياة، خاصة وأن الجهود لم تفلح حتى الآن فى إيجاد أى اثر للجثة فى المنطقة التى سقط بها.

جانبى الترعة يشهد توافد الكثير من الأهالى والمقربين من أسرة الطفل، لتقديم المساعدة فى عمليات البحث عن الطفل أو تقديم التعازي ومواساة والديه والتخفيف من آلام الفقيد والحيرة التى يعانيها والديه، فالدموع والصرخات لا تتوقف، والعيون تترقب كل الحركات التى تحدث وسط المياه أملا ًفى العثور على طفلهم الغريق أو المختفي.

 

سيرة عطرة للطفل

براءة الطفل ومسيرته العطرة مع حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، دفعت الكثير من الشباب للتطوع والمشاركة فى عمليات البحث داخل مياه الترعة الباردة، وعدم الاعتماد على فرق الإنقاذ النهرى، ومحاولات بحث لم يوقفها ظلام الليل الدامس، فالكل لديه عزيمة وإرادة قوية على إنهاء هذه المأساة بإنتشال الجثة المختفية.

الأمر لم يتوقف فى تطوع الكثير من الشباب لمياه الترعة للمساعدة فى عمليات البحث، فالكثير منهم يحاول مسابقة الزمن بوضع شبكات بمداخل الكبارى الموجودة على الترعة لمنع أى فرصة لمرور الجثة وجريانها مع المياه المندفعة باتجاه الشمال.
 

رصدته كاميرات المراقبة

وكان الطفل أحمد هيثم أحمد موسى، اختفى منذ مساء السبت، وأوضحت الكاميرات القريبة من الترعة صورته وهو يجرى خلف الكرة والتى استقرت بالترعة، ما دفع الأهالى وذوى الطفل إلى الجزم بغرقه داخل الترعة، وجرى إخطار الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة داخل الترعة، إلا أن الجهود لم تفلح على مدار الساعات الماضية فى إيجاد أى أثر للطفل.

قنا مدينة قفط طفل غارق أخبار قنا مياه الترعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد