يبحث المواطنون عن مواعيد فتح وغلق المحالات، وذلك مع دخول المواعيد الشتوية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة، والتي أعلنت محافظة القاهرة استعدادها الكامل لتطبيق موعد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، حيث تم تنفيذ حملات مرور للتأكد من إبلاغ أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم

موعد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

وتنص المواعيد الشتوية على أن تفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميا من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية بما يحقق التوازن بين متطلبات المواطنين وظروف العمل.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، فقد تقرر أن تعمل بداية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد العمل ساعة إضافية حتى الواحدة صباحا في الإجازات والعطلات الرسمية، فيما تستمر خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة دون قيود، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فستكون مواعيد عملها من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بينما تم استثناء الورش المتواجدة على الطرق الرئيسية أو بمحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، مراعاة لطبيعة عملها الحيوي.

مواعيد فتح وغلق المحالات والمطاعم

كما أكدت المحافظة أن محال البقالة والسوبر ماركت والأفران ستظل مستثناة من قرارات الغلق، إلى جانب بعض الأنشطة الليلية مثل محال الخضروات والفاكهة ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية والخدمات للمواطنين على مدار اليوم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط في الشارع، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيف الأعباء على الأجهزة التنفيذية في متابعة الأنشطة التجارية، مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين اليومية بشكل متوازن.

بدأت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية اعتبارا من غد الجمعة بجميع المحافظات، وذلك تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم مواعيد عمل الأنشطة التجارية، والمتزامن مع بدء التوقيت الشتوي.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن تطبيق هذه المواعيد يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على الموارد والمرافق العامة بصورة حضارية، بما يساهم في ضبط الشارع المصري وتحقيق الانضباط.

وبموجب المواعيد الجديدة، ستفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميا من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

كما تقرر أن تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد ساعات العمل حتى الواحدة صباحا في العطلات، بينما تستمر خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة دون توقف.

وفيما يخص الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فقد حدد القرار ساعات عملها من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو بمحطات الوقود أو تلك المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.

كما استثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والأفران، إلى جانب بعض الأنشطة الليلية مثل محلات بيع الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، لضمان توافر السلع الأساسية والخدمات للمواطنين على مدار اليوم.

مواعيد فتح وغلق المحالات والمطاعم 2025

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام الحاسم بتطبيق هذه المواعيد، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستكثف حملاتها بالتنسيق مع مديريات الأمن، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام المحال والأنشطة المختلفة بالقرار.

كما أكدت أن غرفة عمليات الوزارة ستتابع بشكل مستمر مع غرف العمليات في المحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة ورصد أي مخالفات، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان سير الحياة اليومية بشكل منظم.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة، تجنبا لتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، مؤكدة أن هذه القرارات تصب في مصلحة الجميع وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.