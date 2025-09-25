قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يعاقب مهاجمه هوجو إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون
المواعيد الشتوية.. تعليمات عاجلة من القومي لتنظيم الاتصالات عن منافذ البيع
سفير واشنطن بتل أبيب: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مثل زوج وزوجته | شاهد
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو

دينا عصمت
دينا عصمت
علي مكي

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية سينتهي اليوم الخميس، بحيث يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من صباح السبت المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار الوزارة رقم (456) لسنة (السنة).

وقال قاسم ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم عبر قناة دي إم سي، إن الهدف من هذه القرارات هو الموازنة بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم تقديم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة.

وأوضح قاسم أن مواعيد العمل في المحال والمولات ستكون من الساعة 7 صباحًا إلى 10 مساءً، فيما يمتد وقت العمل إلى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات والبازارات، فستفتح من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتُمدد حتى ال1 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، مع استمرار خدمة التيك أواي (الطلبات الخارجية) والدليفري على مدار الساعة.

وأشار المتحدث إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من 8 صباحًا إلى 6 مساءً، فيما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق العامة أو المرتبطة بخدمات عاجلة مثل محطات الوقود من تلك المواعيد.

كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الأنشطة لن تُطبق عليها المواعيد الشتوية، وهي: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، والأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية مثل الخضروات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.

وشدد الدكتور قاسم على التزام الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتطبيق هذه المواعيد بحزم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء، لضمان الانضباط والالتزام بهذا القرار.

دينا عصمت التنمية المحلية غلق المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

حريق

إخماد حريق شقة بالطابق الثانى في بنها

المتهم

القبض على سايس تحرش بطفلة في سوهاج

المتهمان

القبض على طفل قاد مركبة تروسيكل بالغربية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد