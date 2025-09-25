التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية سينتهي اليوم الخميس، بحيث يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من صباح السبت المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار الوزارة رقم (456) لسنة (السنة).

وقال قاسم ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم عبر قناة دي إم سي، إن الهدف من هذه القرارات هو الموازنة بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم تقديم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة.

وأوضح قاسم أن مواعيد العمل في المحال والمولات ستكون من الساعة 7 صباحًا إلى 10 مساءً، فيما يمتد وقت العمل إلى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات والبازارات، فستفتح من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتُمدد حتى ال1 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، مع استمرار خدمة التيك أواي (الطلبات الخارجية) والدليفري على مدار الساعة.

وأشار المتحدث إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من 8 صباحًا إلى 6 مساءً، فيما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق العامة أو المرتبطة بخدمات عاجلة مثل محطات الوقود من تلك المواعيد.

كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الأنشطة لن تُطبق عليها المواعيد الشتوية، وهي: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، والأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية مثل الخضروات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.

وشدد الدكتور قاسم على التزام الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتطبيق هذه المواعيد بحزم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء، لضمان الانضباط والالتزام بهذا القرار.