300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
أخبار البلد

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025
مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025
رشا عوني

مع انتهاء فصل الصيف رسمياً وبدء الخريف، يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي خلال الشهر المقبل، وكذلك سيتم تطبيق غلق المحلات والمقاهي وفقاً للتوقيت الجديد خلال فترة شهور الشتاء.

متى يبدأ تطبيق غلق المحلات2025؟

تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق مواعيد العمل الشتوية للمحال العامة، وذلك عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري، والموافق 25 سبتمبر، على أن يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات.

حتى لا تأخذ مخالفة.. مواعيد فتح وغلق المحال مع بدء التوقيت الصيفي
مواعيد غلق المحلات في الشتاء

موعد تطبيق المواعيد الشتوية

وبتطبيق قرار وزير التنمية المحلية، هذا العام، تكون آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ يوم الجمعة 26 سبتمبر المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.
 

مواعيد غلق المحلات الشتوية2025

ابتداءاً من الخميس المقبل، سيتم تفعيل قرار غلق المحلات بالتوقيت الشتوي ، وتتضمن المواعيد الشتوية ما يلي:

1. يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات مستمرة  مدار 24 ساعة.
4. المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
5. الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
6. استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2025 | تفاصيل
مواعيد غلق المحلات

وزارة التنمية المحلية تبدأ تفعيل القرار

وبحسب القرار، فإن مواعيد غلق المحلات سيتم العمل بها رسميًا بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات متابعة تنفيذها والتأكد من التزام المحال والأنشطة التجارية بها، بما يساهم في تحسين النظام بالشارع، وإتاحة الفرصة لشركات النظافة لأداء أعمالها، والحد من الضوضاء داخل المناطق السكنية، إلى جانب دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة.

جولات ميدانية على المحافظات

وشددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات بضرورة بدء جولات ميدانية على المحال للتوعية والتنبيه بالمواعيد الرسمية لغلق المحال وفقا للمواعيد الشتوية، ومن ثم متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم، بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال.

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025 موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق غلق المحلات مواعيد المحلات والمقاهي وزارة التنمية المحلية

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

جامعة الزقازيق
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية
