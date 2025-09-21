قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
اقتصاد

رئيس جهاز ٦ أكتوبر: استمرار غلق المحال التى تعمل بدون ترخيص وتنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع بمول الخمائل

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواجهة كافة أشكال المخالفات والتعديات، وتنظيم الأنشطة التجارية بما يضمن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، 

وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر باستمرار غلق المحلات المخالفة لاشتراطات التراخيص والتي تعمل بدون رخصة تشغيل، شنت إدارة رئاسة الأحياء بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وشرطة التعمير، اليوم، حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل.

نتائج الحملة 

أسفرت الحملة التى قادها المهندس راضى خليل نائب رئيس الجهاز عن تنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بمنطقة:

️ مول الخمائل. 

️ رفع الاشغالات والتعديات بالطريق العام.

قال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص.

حذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص ، حيث سيتم تطبيق العقوبة على المخالف والتي تنص على تطبيق غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه مصري ، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

أوضح أنه يعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بأن يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر  

وبغرامة لاتقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

من جانبه، صرح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري داخل المدينة، مشددًا على أن الجهاز يرحب بكافة المستثمرين وأصحاب الأنشطة المرخصة، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بأي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القانون.

وزير الإسكان الأنشطة التجارية محال تجارية رفع الاشغالات الطريق

