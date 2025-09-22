12 هتقلب 11 مساء| رسميا تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2025 بهذا الموعد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 .. شغل محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، موعد تغيير الساعة لبدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 ، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن موعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي رسميا، و الذى بدأ في مصر عند منتصف ليل الخميس/صباح الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل .

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025، بتأخير الساعة 60 دقيقة، في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، ليبدأ تطبيق التوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي للدولة

يسهم العمل بـ تطبيق التوقيت الشتوي في تقليل استهلاك الطاقة، حيث يوفر التوقيت الشتوي فرصًا لتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الطاقة في القطاعين العام والخاص. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى توفير حوالي 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

بداية الشتاء 2025 في مصر



ويكون موعد فصل الشتاء 2025 في مصر وفقا للحسابات الفلكية، الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الجمعة الموافق 20 مارس 2026، ويعقبه فصل الربيع، وينتهي فصل الصيف بعد غدا الأحد 21 سبتمبر 2025،ويبدأ فصل الخريف في اليوم التالي الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، ويستمر حوالي 3 أشهر ويعقبه فصل الشتاء 2025.