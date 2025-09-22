قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
برلمان

12 هتقلب 11 مساء| رسميا تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2025 بهذا الموعد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي
موعد تطبيق التوقيت الشتوي
أميرة خلف

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 .. شغل محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، موعد تغيير الساعة لبدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 ، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن موعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي رسميا، و الذى بدأ في مصر عند منتصف ليل الخميس/صباح الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل  .

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025، بتأخير الساعة 60 دقيقة، في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، ليبدأ تطبيق التوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي للدولة

 

يسهم العمل بـ تطبيق التوقيت الشتوي في تقليل استهلاك الطاقة، حيث يوفر التوقيت الشتوي فرصًا لتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الطاقة في القطاعين العام والخاص. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى توفير حوالي 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

بداية الشتاء 2025 في مصر


ويكون موعد فصل الشتاء 2025 في مصر وفقا للحسابات الفلكية، الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الجمعة الموافق 20 مارس 2026، ويعقبه فصل الربيع، وينتهي فصل الصيف بعد غدا الأحد 21 سبتمبر 2025،ويبدأ فصل الخريف في اليوم التالي الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، ويستمر حوالي 3 أشهر ويعقبه فصل الشتاء 2025.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي

