مع بداية الخريف.. متى ينتهي التوقيت الصيفي رسمياً؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي
موعد تطبيق التوقيت الشتوي
رشا عوني

مع انتهاء فصل الصيف رسمياً اليوم، يترقب الجميع موعد تغيير الساعة وانتهاء التوقيت الصيفي و بدء العمل بالتوقيت الشتوي وهو المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

 نهاية فصل الصيف2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن انتهاء فصل الصيف رسمياً اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، وهو آخر أيام الصيف لهذا العام على أن يبدأ غداً فصل الخريف 2025 الأثنين 22 سبتمبر وذلك وفقاً لتوقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تغير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر 2025 وخطوات تغيرها علي هاتفك – بوابة مولانا
موعد تغيير الساعة

موعد تغيير الساعة2025

ومن المقرر أن يتم تغيير الساعة في مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، تأخير عقارب الساعة من 12:00 صباحا إلى 11:00 مساء، ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر حتى أبريل 2026.

تغيير الساعة على الهواتف

من المقرر عند تطبيق التوقيت الشتوي ، وتغيير الساعة ، أن يتم ذلك بشكل تلقائي على الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة، بينما سيتعين ضبط الساعات اليدوية والمنزلية يدويا.

 

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم .. متي بداية التوقيت الصيفي رسمياً ؟
موعد تطبيق التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر العمل به حتى نهاية شهر أبريل 2026، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا.

الهدف من تطبيق النظام هو توفير استهلاك الكهرباء في فترات الذروة، وتحقيق التوازن بين ساعات العمل والراحة.

موعد بداية الشتاء فلكياً

أما الشتاء الفلكي، فيبدأ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويُتوقع أن يصاحبه انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة ليلاً، مقارنة بصيف 2025 الذي اتسم بشدة حرارته، لاسيما في شهري يوليو وأغسطس.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

وتم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التعديل سواء ببدء التوقيت الصيفي أو الشتوي، نظرًا لكونه إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، مما يقلل من فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء تتعلق بتغيير الوقت، ويمنح المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.

موعد انتهاء الصيف موعد تغيير الساعة موعد تطبيق التوقيت الشتوي بداية فصل الخريف موعد بدء فصل الشتاء

