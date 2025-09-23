التوقيت الشتوي.. غرامة فورية تنتظر أصحاب المحال العامة في هذه الحالة

يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات عدم الالتزام بقرارات الحكومة بشأن غلق وفتح المحال التجارية مع انتهاء فصل الصيف رسمياً وبدء الخريف حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات، فيما يلي:

عقوبة مخالفة قرارات غلق المحال

نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، الذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.

متى يبدأ تطبيق غلق المحلات2025؟

تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق مواعيد العمل الشتوية للمحال العامة، وذلك عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري، والموافق 25 سبتمبر، على أن يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات.

موعد تطبيق المواعيد الشتوية

وبتطبيق قرار وزير التنمية المحلية، هذا العام، يكون آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ يوم الجمعة 26 سبتمبر المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.

مواعيد غلق المحلات الشتوية 2025

ابتداء من الخميس المقبل، سيتم تفعيل قرار غلق المحلات بالتوقيت الشتوي ، وتتضمن المواعيد الشتوية ما يلي:

1. يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة.

4. المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

5. الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

6. استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.