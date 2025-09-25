قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية
شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم
هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها
تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار حكومي رسمي صدر في بيان عن وزارة التنمية المحلية اليوم.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا كشفت فيه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن بدء التطبيق الحاسم للمواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية اعتبارًا من يوم غد الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 في جميع المحافظات.

يأتي ذاك تنفيذًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمتزامن مع بدء التوقيت الشتوي.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على إحداث التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية من خدمات وأنشطة تجارية، وبين ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. 

وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات منتظمة للمواطنين في مختلف الأوقات مع ضبط الحركة داخل المدن.

مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية 

بحسب القرار الوزاري، ستفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10مساءً، مع مد فترة العمل حتى 11 مساءً في يومي الخميس والجمعة وكذلك في أيام الأعياد والإجازات الرسمية. 

ويأتي هذا التنظيم بهدف مراعاة النشاط المسائي المتزايد خلال العطلات وتوفير وقت كافٍ للمواطنين للتسوق.

مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات

أما المطاعم والكافيهات والبازارات فسيكون عملها يوميًا من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى 1 صباحًا خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية. 

وأكدت الوزيرة أن خدمة التيك أواي وخدمة التوصيل للمنازل (الدليفري) ستستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، ضمانًا لتلبية متطلبات المواطنين في أي وقت.

الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستلتزم بمواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، فيما ستُستثنى الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو المرتبطة بمحطات الوقود أو الخدمات العاجلة للمواطنين من هذه المواعيد، وذلك لاعتبارات خدمية وحيوية.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

أكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يستثني بعض الأنشطة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، إضافة إلى الصيدليات، مع السماح لبعض المحال الليلية مثل محال بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة بالاستمرار في العمل لساعات متأخرة نظرًا لطبيعة نشاطها الحيوي.

حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفين

شددت وزيرة التنمية المحلية على أن أجهزة المحافظات والأحياء ستلتزم بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد، حيث جرى التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية. 

وأكدت أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بتفعيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالقرارات الجديدة.

دور غرف العمليات في متابعة التنفيذ

أشارت الوزيرة إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستنسق بشكل مباشر مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة التنفيذ على مدار الساعة، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرارات الجديدة.

تحذير لأصحاب المحال والمطاعم والورش

وجهت الوزيرة مناشدة مباشرة إلى أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق المقررة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون دون تهاون. 

وأوضحت أن الدولة لا تهدف إلى التضييق على أصحاب الأنشطة، وإنما إلى تنظيمها بشكل يحقق المصلحة العامة للجميع.

واختتمت الدكتورة منال عوض بيانها بالتأكيد على أن الحكومة تراهن على وعي المواطنين والتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، عبر تنظيم العمل التجاري والخدمي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بطريقة حضارية ومنظمة.

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم المحلات والمطاعم مواعيد غلق المحلات والمطاعم مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية مواعيد المطاعم والكافيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

الاعلامية هند الضاوي

هند الضاوي: التحالف الغربي بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع

غزة

خبير عسكري: يجب على مجلس الأمن تنفيذ قراراته التاريخية بشأن فلسطين

أحمد فايق

أحمد فايق : المصريون يمتلكون جينات متفوقة في الطب والهندسة والبحث العلمي

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد