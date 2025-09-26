عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025

تزايدت تساؤلات المواطنين عن المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمولات خلال شتاء 2025.



في هذا الصدد، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 بجميع المحافظات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأقر قانون المحال العامة عقوبات لعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية بانواعها، وبعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اليوم الجمعة، طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.



وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي اعلنتها وزارة التنمية المحلية.

في حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولايجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص ليسمح له بالفتح مرة أخرى وفي حال التمادى في المخالفة وتكرارها فيتم غلق المحل وسحب الترخيص .



مواعيد غلق المحلات الشتوية 2025



ابتداء من الخميس المقبل، سيتم تفعيل قرار غلق المحلات بالتوقيت الشتوي ، وتتضمن المواعيد الشتوية ما يلي:

1. يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة.

4. المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

5. الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

6. استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.