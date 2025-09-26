قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025

المحال العامة
المحال العامة
أميرة خلف

تزايدت تساؤلات المواطنين عن المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمولات خلال شتاء 2025.


في هذا الصدد، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 بجميع المحافظات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأقر قانون المحال العامة عقوبات لعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية بانواعها، وبعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اليوم الجمعة، طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.


وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي اعلنتها وزارة التنمية المحلية.

في حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولايجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص ليسمح له بالفتح مرة أخرى وفي حال التمادى في المخالفة وتكرارها فيتم غلق المحل وسحب الترخيص .


مواعيد غلق المحلات الشتوية 2025


ابتداء من الخميس المقبل، سيتم تفعيل قرار غلق المحلات بالتوقيت الشتوي ، وتتضمن المواعيد الشتوية ما يلي:

1. يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة.
4. المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
5. الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
6. استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ. 

غلق المحلات منال عوض وزيرة التنمية المحلية غلق المحال العامة عقوبة حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

برونو لاج

لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

ترشيحاتنا

رونالدو وبنزيما

الاتحاد يستضيف النصر في كلاسيكو ناري بـ الدوري السعودي

الزمالك

أيمن يونس يكشف عن مفتاح الزمالك للفوز على الأهلي

منتخب مصر

رقم قياسي تاريخي لـ منتخب مصر

بالصور

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد