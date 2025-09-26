قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن تنفيذ الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية، تضمنت توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات في خطوة تعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح التقرير أن الأنشطة التي تم تنفيذها جاءت في توقيت حيوي مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وتقديم الدعم اللازم لها في إطار رؤية الوزارة لإرساء العدالة الاجتماعية.

ووضعت الوزارة خطة عمل لهذا المشروع استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية للأسر، وذلك عبر آلية تهيئة مجتمعية شاملة، قامت بها الرائدات الاجتماعيات لدراسة الاحتياجات الفعلية للأسر وفقاً لعدد أفرادها، مما يساهم في تلبية الاحتياجات بشكل دقيق وفعّال.

وتمت المبادرة بمشاركة عدد من المتطوعين والرائدات الاجتماعيات، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية؛ حيث تم توزيع ما يقرب من 10 آلاف قطعة ملابس في منطقة أرض الخيالة وذلك بهدف تلبية احتياجات نحو 1400 أسرة.

وقد تم تسليم هذه المساعدات في المنازل بشكل منظم يضمن العدالة والشفافية، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق مبادئ التكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية.

كما تم توزيع 250 شنطة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية من الأيتام في منطقة روضة السيدة، مما أسعد نفوس الأطفال وأدخل البهجة في قلوبهم مع بدء عامهم الدراسي.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن مجموعة من الأنشطة التنموية التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار عام 2025، حيث قامت الوزارة بتنظيم 6 قوافل طبية توعوية في مناطق "أهالينا، معاً، روضة السيدة، حدائق أكتوبر، أرض الخيالة، المحروسة" خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025، استفاد منها أكثر من 2600 فرد.

وقد تضمنت هذه القوافل خدمات طبية متعددة التخصصات، بالإضافة إلى برامج توعوية تهدف إلى رفع الوعي الصحي والمجتمعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من دور الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المناطق.

وزيرة التضامن حزمة متنوعة من الأنشطة توزيع الملابس والشنط المدرسية المناطق المطورة العشوائيات جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

