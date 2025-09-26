قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
بعد اتفاق الرياض وإسلام آباد| حقيقة ما يُثار عن دفاع مشترك بين الإمارات والهند
توك شو

وزير الخارجية: يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لقيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، إننا نؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين، ونؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.


وأضاف وزير الخارجية خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب خفض التصعيد وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار إلى أنه يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.


 

غزة وزير الخارجية بدر عبد العاطي

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

