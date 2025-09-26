وزير الخارجية: يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لقيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، إننا نؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين، ونؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.



وأضاف وزير الخارجية خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب خفض التصعيد وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار إلى أنه يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.



