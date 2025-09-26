حسين خضير: مصر تتحرك بقيادة الرئيس لوقف حرب غزة وترسيخ السلام العادل

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس السيسي يعكس بوضوح الدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن إشادة الرئيس السيسي بما عرضه ترامب خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك، تمثل رؤية متوازنة وموضوعية تنطلق من ثوابت السياسة المصرية القائمة على الحوار والدبلوماسية، والتأكيد على أن السلام لا يتحقق إلا عبر إنهاء الحروب وحماية المدنيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا دؤوبة منذ بداية الحرب في غزة من أجل وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حلول سياسية تُعيد الاستقرار للمنطقة، مشددًا على أن القاهرة كانت ولا تزال بوابة رئيسية للحوار بين مختلف الأطراف.

وأضاف نائب الدقهلية، أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر شريك أساسي في أي مسار يُراد له أن يحقق السلام، وأنها تضع مصالح الشعوب العربية والفلسطينيين خاصة في مقدمة أولوياتها.

واختتم حسين خضير، حديثه، مؤكدًا أنه يدعم بكل قوة رؤية الرئيس السيسي التي تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل العربي والدولي المشترك من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط.