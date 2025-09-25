قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
أخبار البلد

وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي

وزير الكهرباء خلال إلقاء كلمته
وزير الكهرباء خلال إلقاء كلمته
وفاء نور الدين

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة ، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركين فى القمة النووية العليا وفاعليات الأسبوع الذرى العالمى الذى يختتم فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو غداً الجمعة.

أكد الدكتور محمود عصمت، موجها حديثه إلى الرئيس الروسي، الرئيس بوتين، اسمح لى فى البداية أن أنقل لفخامتك تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، مشيرا إلى أن كل  مصرى لديه صورة ذهنية جميلة ومشرقة حول جمهورية روسيا الاتحادية، وأن الأشقاء فى روسيا كانوا دائما سندا ومعينا فى تحقيق الآمال والأحلام بداية من السد العالي ومرورا بالمواقف الداعمة على الساحة الدولية، وصولاً إلى محطة الضبعة النووية كمشروع قومى عملاق دخلت مصر من خلاله الى مجال استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء ، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة سيكون له انعكاسات إيجابية على كافة مناحي الحياة، اقتصاديا وصناعيا وفى مجالات الصحة، والدواء  والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المجالات ، مقدما الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الفضل والقرار.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ،و65 % فى عام 2040، وفي ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة اصبح هناك علاقة تكاملية بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة ، الأمر الذى أضاف إلى مشروعنا بعدا جديدا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة ، يمكن من خلالها إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار ، والتوسع فى سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية ، موضحا ان "الضبعة " تخلق بيئة آمنة تسمح بالمضي قدماً  في مشروعاتنا العملاقة للطاقة المتجددة.

جدير بالذكر، أن مشروع المحطة النووية بالضبعة ، هو أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها محطات مرجعية تعمل بنجاح ، ودخل المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر عام 2017 ، ويجرى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية المحددة.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الذرية المحطة النووية

