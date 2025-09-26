قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلا مرنا وحوافز لدعم المنتج المصري

هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب
هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، إن الإعلان عن مبادرة شاملة لدعم المصانع المتعثرة والمهددة بالتوقف، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، يأتي كاستجابة ضرورية وفي التوقيت المناسب للحفاظ على الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.


وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن إنقاذ هذه المصانع ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو قرار وطني يتعلق بحماية الأمن الصناعي وتأمين مصادر الرزق لآلاف الأسر المصرية، مشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية خلّفت ضغوطاً غير مسبوقة على العديد من الكيانات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لاستيراد الخامات ومدخلات الإنتاج، وتراكم المديونيات، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأضافت عضو مجلس النواب أن جوهر المبادرة يجب أن يركز على توفير "قبلة الحياة" المالية لهذه المصانع من خلال آليات تمويل مرنة وفوائد ميسرة، تضمن قدرتها على استئناف العمل بكامل طاقتها دون السقوط في فخ الديون المتزايدة، مطالبة بضرورة التسريع في تفعيل الشق التمويلي للمبادرة، مؤكدة أن عامل الوقت حاسم، وأن أي تأخير قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الطاقات الإنتاجية التي يصعب تعويضها.

وأوضحت أن أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، لا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تمتد إلى مشكلات التسويق والقوانين غير المرنة والإجراءات الروتينية، بجانب أن ارتفاع تكاليف الصناعة في مصر ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، مطالبة بتقديم تسهيلات كبيرة وحوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المنتج المصري.

وشددت على أهمية تقديم دعم فني وتقني للمصنعين، وإعادة النظر في الرسوم السنوية لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مع تقليل عدد الجهات الرقابية الحاصلة على الضبطية القضائية لتيسير عمل المصانع.

وتابعت قائلة:" أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة يجب أن يتجاوز مجرد سداد الديون، ليصل إلى إعادة هيكلة هذه المصانع وتأهيلها تكنولوجيا لزيادة قدرتها التنافسية".

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية هو الاستثمار الأكثر ضماناً لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن مجلس النواب سيظل داعماً ومراقباً لضمان تحويل هذه المبادرة الطموحة إلى إنجاز حقيقي ملموس على أرض الواقع.

هالة أبو السعد لجنة المشروعات الصغيرة المصانع المتعثرة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم وتفريج الهموم وتيسير الأمور

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد