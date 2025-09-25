وزير الكهرباء: المشروع النووي لتوليد الكهرباء يحظى بكامل الدعم من قبل الرئيس السيسي

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، أنّ تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية حدث مهم جدا، حيث سيمكن إضافة بعض المعدات الأخرى في المفاعل النووي.

وأضاف، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "هناك إلتزام في المواعيد والتنفيذ، كما أن القيادة السياسية للبلدين تتابع هذا الحدث كواحد من الأحداث المهمة في مرحلة بناء المفاعل النووي".

وتابع، أن المشروع النووي لتوليد الكهرباء يحظى بكامل الدعم والمتابعة المستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير الكهرباء، أنّ نسبة التنفيذ أكثر من 33%، وستبلغ 42% بنهاية العام، موضحًا: "وسيشهد العام المقبل نسبا أعلى من التنفيذ، والاستعداد لدخول الوقود النووي في عام 2027، والانتهاء من جزء كبير من الحماية المطلوبة في الموقع".

وواصل: "نعمل مع الجانب الروسي في مجالات بحث علمي ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبطاريات والصناعة الطبية، وبعض المعدات النووية التي تستخدم في المجال الطبي".

