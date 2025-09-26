قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن

محمد غالي

أعلن بنكا مصر والقاهرة عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة 2025، في إطار خطتهما لتدعيم الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل للخريجين داخل القطاع المصرفي، حيث طرحا عددا من الوظائف بفروعهما المختلفة بالقاهرة، مع تحديد شروط ومتطلبات واضحة للراغبين في الالتحاق.

وظائف

وظائف بنك مصر 2025

كشف بنك مصر عن حاجته لتعيين ممثل خدمة عملاء بفروع البنك في القاهرة، على أن تكون الخبرة المطلوبة من صفر إلى 3 سنوات في مجال الخدمات المصرفية، مع اشتراط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات في الفترة من دفعات 2023 حتى 2025، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

تتضمن المسؤوليات الأساسية لهذه الوظائف

تقديم خدمات العملاء بدقة عبر إنجاز معاملات الحسابات المختلفة.
تنفيذ عمليات مصرفية متنوعة تشمل المدفوعات وصرف الشيكات وتحويل الأموال.
ضمان توافق المعاملات مع أحدث سياسات البنك وضوابط الامتثال.
اكتشاف فرص البيع وتحويلها إلى فرق المبيعات المختصة.
الحفاظ على توازن الصندوق النقدي ومطابقته مع ورقة التسوية.

شروط التقديم

 فتشمل: إجادة اللغة الإنجليزية، مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج مايكروسوفت أوفيس، والتمتع بمهارات تواصل قوية. 
كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له إجراء اختبارات بالبنك، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثالثة داخله.

وظائف بنك القاهرة 2025

وفي السياق ذاته، أعلن بنك القاهرة عن طرح وظائف جديدة بقطاع التجزئة المصرفية، خاصة بمجال إدارة الرواتب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع لينكد إن، بهدف استقطاب خريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات عليا، لا سيما كليات التجارة وما يعادلها.

تتضمن المهام الرئيسية لهذه الوظائف

دعم إدارة أعمال الرواتب عبر إعداد تقارير دورية وتحليل بيانات الحسابات.
مساعدة قطاع الرواتب في إدخال البيانات وحفظ السجلات.
ضمان دقة تنفيذ عقود الرواتب وسرعة معالجتها.
الرد على استفسارات العملاء وتقديم حلول فورية للمشكلات.
المشاركة في إعداد الميزانيات والتنبؤات من خلال توفير بيانات مالية دقيقة.

أما الشروط المطلوبة فهي الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية من عامين إلى خمس سنوات في مجالات ذات صلة. 
كما يشترط إجادة استخدام برامج أوفيس خاصة إكسل وبوربوينت، بجانب المعرفة بأنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات تحليل البيانات.

طريقة التقديم

أكد البنكان أن التقديم متاح إلكترونيا من خلال الصفحات الرسمية على موقع لينكد إن، عبر تعبئة النماذج المخصصة وإرسال السيرة الذاتية. 
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود البنوك لدعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

