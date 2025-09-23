يبحث الراغبون في الحصول على وظائف مناسبة، عن فرص العمل التي أعلنها بنك القاهرة، حيث أعلن عن طرح وظائف خالية جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، للعمل ضمن فروع البنك المختلفة بقطاع التجزئة المصرفية.

وظائف خالية جديدة ببنك القاهرة

وذلك في إطار سعي البنك لتوفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات عليا مناسبة، وخاصة خريجي كليات التجارة وما يعادلها، بهدف دعم الكوادر الجديدة للانطلاق في حياتهم العملية داخل القطاع المصرفي.

فرص عمل للشباب

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

تتضمن مهام الوظائف المطروحة عددا من المسؤوليات الرئيسية، من بينها:

ضمان كفاءة العمليات داخل فريق إدارة علاقات الرواتب وشبكة الفروع.

دعم إدارة أعمال الرواتب عبر إعداد تقارير دورية لتحسين الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

إعداد وتحليل تقارير نظام المعلومات الإدارية المتعلقة بصفقات الرواتب والحسابات النشطة.

تقديم رؤى وتوصيات مستندة إلى البيانات للإدارة العليا.

مساعدة قطاع الرواتب في إدخال البيانات وحفظ السجلات وإدارة المستندات.

ضمان دقة تنفيذ عقود الرواتب وتسريع معالجتها.

الرد على استفسارات العملاء وحل المشكلات بشكل سريع ودقيق.

تحديد فرص تحسين العمليات وتطبيق التغييرات اللازمة لرفع الكفاءة.

التنسيق مع الإدارات والفروع وفرق العمليات لضمان التوافق الداخلي.

المشاركة في إعداد الميزانيات والتنبؤات من خلال تقديم بيانات مالية دقيقة.

الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين المحلية، بما يشمل ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

الشروط المطلوبة للتقديم بوظائف بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلها من تخصصات ذات صلة.

خبرة عملية تتراوح بين عامين وخمس سنوات في مجال عمليات الرواتب أو إعداد تقارير نظم المعلومات الإدارية أو الخدمات المصرفية للأفراد.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، وخاصة إكسل وبوربوينت، مع خبرة في أنظمة إدارة علاقات العملاء.

إلمام جيد بأدوات إعداد التقارير وتحليل البيانات وعرضها بوضوح وفاعلية.

طريقة التقديم بوظائف بنك القاهرة

يمكن للراغبين في الانضمام إلى فريق عمل بنك القاهرة التقديم للوظائف المعلنة من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية عبر النموذج المخصص للتوظيف.

ويواصل بنك القاهرة سياسته في دعم الشباب والخريجين الجدد من خلال توفير فرص عمل داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الكفاءات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.