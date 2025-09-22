محافظة الوادى الجديد تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب والإعارة الداخلية

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن عدد من الوظائف بناء على موافقة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لندب أو إعارة عدد من الوظائف شملت مهندسين، باحثين، فنيين، سائقين، عمال) للعمل بديوان عام المحافظة لإلحاقهم بالعمل بجهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط بمحافظة الوادي الجديد لسد العجز بالجهاز وشملت:

وظائف مهندس أول، ومحاسب وباحث قانون وباحث شئون عاملين

فني صيانة وسائق عامل خدمات.

وتضمت الشروط العامة أن يكون المتقدم خاضعا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، ولائحته التنفيذية وان يكون معين على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة أو الصناديق الخاصة والايكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل أو قيد، والتحقيق أمام النيابة الادارية و ان يكون لديه خبرة 3 سنوات في الوظائف من 2 إلى 5 فى الجدول.

ويقدم الطلب باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ الإعلان ويقدم الطلب ورقي بمقر مديرية التنظيم والإدارة بمجمع المصالح واليكترونى على الموقع المعلن على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.