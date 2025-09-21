قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بدء تدريب 96 مرشحاً لشغل وظائف قيادية بالمحليات بمركز إعداد القادة

ايمان البكش

 أعلنت الدكتورة منال عوض،  وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامج تدريبي فني، اليوم الأحد، بمركز إعداد القادة لقيادات الإدارة المحلية الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 والمرشحين لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) .

البرنامج التدريبي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سوف يستمر حوالي 3 أسابيع علي أساليب العمل بالمحليات والملفات المختلفة بالإدارة المحلية لحوالي 96 مرشحاً تمهيداً لإصدار نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة علي المحافظات واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان.

وشددت د.منال عوض على حرص وزارة التنمية المحلية خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات  .

التنمية المحلية منال عوض تدريب القيادات

