رئيس جامعة بنها: حريصون على تخريج طالب متميز مؤهل لوظائف المستقبل

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية بكليتى الزراعة والطب البيطري للوقوف على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية.

رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، ووكلاء الكليتين ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

والتقى الدكتور ناصر الجيزاوي بالطلاب داخل القاعات الدراسية ، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد ، واطمأن على انتظام الدراسة بالكليتين، مشيداً بتوافد الطلاب وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية .

كما تفقد رئيس الجامعة، ومرافقوه عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب القدامي لاستقبال زملائهم من الطلاب الجدد.

ودعا "الجيزاوى" الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة من خلال عدد من المراكز والأنشطة التى توفرها الجامعة للطلاب مثل مركز رعاية الموهوبين والمبدعين ، ومركز إعداد القادة ، والاشتراك فى فريق كورال الجامعة وفرقة الفنون الشعبية وأكاديميات الألعاب الرياضية التى توفرها الجامعة للطلاب والتى تساهم فى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ، لافتا أنها ليست فقط وسيلة للترفيه، بل باب واسع لتطوير المهارات، وبناء الشخصية، وتكوين صداقات تدوم مدى الحياة ، مؤكدا لهم أن الحياة الجامعية ليست مجرد محاضرات وامتحانات، بل هي تجربة متكاملة تنسج فيها ذكريات لا تُنسى، وتُبنى فيها أحلام المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة جامعة بنها على تخريج طالب متميز وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية مناسبة ، ومواكبة كل جديد ،واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.