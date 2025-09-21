قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي 2025

وظائف
محمد غالي

يشهد القطاع المصرفي في مصر اهتماما متزايدا من الشباب الباحثين عن فرص عمل مستقرة، حيث يظل البنك الأهلي المصري واحدا من أبرز المؤسسات المالية التي تستقطب الخريجين بفضل ما يقدمه من مزايا وظيفية وفرص للنمو المهني.

 

وظائف البنك الأهلي 2025

وفي خطوة جديدة تهدف إلى تنويع الكوادر البشرية وتوسيع قاعدة المتقدمين، أعلن البنك الأهلي عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لا تقتصر على خريجي كليات التجارة كما هو معتاد، وإنما تشمل مجموعة من التخصصات الأخرى من خريجي آخر أربع سنوات.

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي 2025

حدد البنك الأهلي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الراغبين في التقديم، لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وانضباطا، حيث اشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون من خريجي دفعات 2021 حتى 2024. 

يجب ألا يقل التقدير العام عن جيد، مع عدم تجاوز عمر المتقدم 28 عاما في حالة عدم امتلاكه خبرة عملية سابقة.

وشدد البنك على ضرورة عدم وجود أقارب حتى الدرجة الثالثة للمتقدم داخل البنك سواء من ناحية النسب أو من خلال المصاهرة حتى الدرجة الثانية، وذلك لضمان الحيادية والشفافية في التعيينات. 

 يجب أن يتطابق عنوان الإقامة مع بيانات بطاقة الرقم القومي لضمان دقة البيانات.

التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

توسعت قائمة التخصصات المطلوبة هذا العام لتشمل إلى جانب خريجي كليات التجارة، كليات أخرى منها:

الحقوق.
الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم الاقتصاد).
إدارة الأعمال بفروعها المتعددة.
هندسة الحاسبات والمعلومات، خاصة تخصصات علوم البيانات وهندسة الاتصالات.

يأتي هذا التوسع ليعكس التطور المتسارع في طبيعة العمل المصرفي، الذي لم يعد مقتصرا على الجوانب المالية التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحليل الرقمي وإدارة البيانات.

طريقة التقديم في وظائف البنك الأهلي

أكد البنك أن التقديم يتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، حيث يمكن للمتقدمين الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار قسم الوظائف، ثم تسجيل البيانات بدقة وتحميل المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاء الشروط.

فرص عمل للشباب للانضمام للقطاع المصرفي

يمثل هذا الإعلان فرصة مهمة للشباب من مختلف التخصصات للانضمام إلى مؤسسة مصرفية رائدة تتمتع بتاريخ طويل في السوق المصري، خاصة في ظل سعي البنوك الكبرى إلى استقطاب الكفاءات المتنوعة لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. 

وأكد البنك الأهلي من خلال هذه الخطوة أنه يفتح أبوابه أمام الكفاءات الشابة، ليس فقط من خريجي التجارة، وإنما من تخصصات متعددة تسهم في دعم خططه المستقبلية.

