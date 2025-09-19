9 آلاف جنيه شهريا..وظائف جديدة بشركة أدوية برواتب مجزية

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن توفير مجموعة من الوظائف الشاغرة للشباب داخل إحدى كبرى شركات الأدوية، وذلك ضمن النشرة النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها الوزارة بانتظام لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص والاستثماري، مع ضمان كافة الحقوق والمميزات للعاملين.

وظائف

التخصصات المطلوبة للوظائف الخالية

وأوضحت الشركة تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط الخاصة بكل وظيفة، وجاءت كالتالي:



مدير فرع يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

50 صيدليا من سن 23 إلى 40 عاما، براتب يبدأ من 9400 جنيه.

70 مندوب توصيل يشترط خبرة سنة وامتلاك دراجة بخارية، براتب يتراوح بين 8500 و9000 جنيه.

10 معاون خدمات بخبرة لا تقل عن 6 أشهر.

40 مساعد صيدلي بخبرة سنة واحدة، براتب يتراوح من 7000 إلى 8500 جنيه.

20 موظف كول سنتر بخبرة سنة في مجال الصيدليات، براتب يتراوح من 7000 إلى 9000 جنيه.

10 عمال نظافة على أن يكون العمر أقل من 35 عاما.

الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية

تشترط الشركة وجود مؤهلات دراسية متنوعة سواء عليا أو متوسطة حسب طبيعة الوظيفة المعلنة، مع الالتزام بتقديم المستندات الداعمة للخبرة عند التقديم.

طرق التقديم

أتاحت وزارة العمل للراغبين في الالتحاق بالوظائف أكثر من وسيلة للتقديم، منها:

التوجه إلى مقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

التقديم عبر مديريات العمل بالمحافظات أو المكاتب التابعة لها.

التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة وزارة العمل الرسمية.

التواصل عبر الأرقام المعلنة الخاصة بكل شركة لتقديم الطلبات بشكل مباشر.

وظائف لذوي الهمم

وأشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف تضمنت أيضا فرص عمل مخصصة لذوي الهمم بعدد من المحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العمالة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، مع توفير برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة لهم، وضمان حصولهم على رواتب مجزية ومميزات تضمن لهم حياة كريمة.

بهذه الخطوة تواصل وزارة العمل جهودها في دعم الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، مع التركيز على دمج جميع فئات المجتمع داخل منظومة العمل والإنتاج.