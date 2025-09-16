أخبار مطروح.. دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي.. واعلان مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية

شهدت محافظة مطروح عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها

دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي 2025 / 2026 في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026.

حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة لـ15 مدرسة ودخولها الخدمة التعليمية هذا العام بإجمالى 212 فصلا بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1 مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه.

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى رأس الحكمة المركزى

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مسائى مستشفى رأس الحكمة المركزى يرافقه الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ

تعليم مطروح تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح موعد عقد المقابلات الشخصية لإعلان المديرية الخاص بسغل مجموعة من الوظائف القيادية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم تحديد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة التوجيه الفني بالدور الثالث علوي في ديوان عام المديرية لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وكيل مدرسة ابتدائي وموجه مادة

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد اختبارات القبول بمعاهد القراءات

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة. اليوم الاثنين، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي التجويد والعالية.