أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
أهوال غزة.. 50 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال على القطاع
عضة الكلب الضال.. الطفلة الفسطينية جوري هربت من حصار الاحتلال ليتم دفنها في مصر
ما هي الباقيات الصالحات؟.. اعرف معناها الصحيح
تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025
انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ
بعد التهديد بضياع الدوري.. تشديد العقوبات بالأهلي للسيطرة على تهاون اللاعبين
محافظات

أخبار مطروح.. دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي.. واعلان مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية

مدير ازهر مطروح خلال تفقد لجان الثانوية الأزهرية
ايمن محمود

 

شهدت محافظة مطروح  عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها

دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي 2025 / 2026 في مطروح

تابع  اللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح استعدادات  فرع  هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد  2025 / 2026.

حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء  وتطوير ورفع كفاءة لـ15 مدرسة ودخولها  الخدمة التعليمية هذا العام بإجمالى 212  فصلا بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1  مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء  أعمال الصيانة  الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة  بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه.

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى رأس الحكمة المركزى

تفقد  الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مسائى  مستشفى رأس الحكمة المركزى  يرافقه الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ

تعليم مطروح تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح موعد عقد المقابلات الشخصية لإعلان المديرية الخاص بسغل مجموعة من الوظائف القيادية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم تحديد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة التوجيه الفني بالدور الثالث علوي في ديوان عام المديرية لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وكيل مدرسة ابتدائي وموجه مادة 

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد اختبارات القبول بمعاهد القراءات

تفقد  الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه  الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة. اليوم الاثنين، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي التجويد والعالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

الدكتور مجدي عبد الغفار

أستاذ بالأزهر: السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادا كبيرا

الإفتاء

عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

