تعليم دمياط يواصل مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية لضمان استمرارية الكفاءات

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، لليوم الثاني، عقد مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية في المدارس.

​وأكد "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار هذه المقابلات، مشيرًا إلى أهميتها في تقييم الأداء واختيار الأنسب لتولي المناصب الإشرافية.

وشهدت المقابلات التي جرت بمقر المديرية حضورًا كبيرًا لـ180 من شاغلي وظائف مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، وذلك لتجديد تكليفهم في مناصبهم.

​وتأتي هذه المقابلات في إطار خطة شاملة تتبناها المديرية للارتقاء بجودة التعليم في المحافظة، من خلال ضمان استمرارية القيادات التعليمية والإدارية المتميزة.

وتُعد هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق أهداف المديرية الرامية إلى تطوير الأداء التعليمي وتقديم أفضل خدمة للطلاب، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية في دمياط.