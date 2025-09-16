قصر الثقافة بدمياط يُطلق فعاليات الاحتفال باليوم المصري للموسيقي

احتفل فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان، باليوم المصرى للموسيقى، بنسخته الاولى، بحديقة بنت الشاطئ، ضمن فعاليات وزارة الثقافة .

في مستهل الحفل قدم المخرج الكبير عبد الله ابو النصر كل التحية لجمهور دمياط العظيم المنتج دائما لكل ما هو جميل وخاصة فى الفنون، كما نقل كلمة الفنان والموسيقار الكبير عمر خيرت، والتى تم تداولها بكافة الفروع، معبراً عن سعادته بالاحتفال بهذا الإرث العظيم الذى صنعه اوائل الملحنين، أمثال: سيد درويش، القصبجى، الموجى، عبد الوهاب، السنباطى، محمد فوزى، وآخرين من الموسيقيين الاكاديميين و غيرهم من رواد الموسيقى التصويرية ،علي رأسهم: على إسماعيل، فؤاد الظاهرى .

كما أكد خلال كلمته بالختام على ان الموسيقى ليست ذكرى بل رسالة متجددة وان مصر أرض الإبداع، وبهذا الاحتفال نكرم الماضى العظيم، ونحتفل بالحاضر المبدع، ونبشر بمستقبل يحمل الموسيقى المصرية الى آفاق أرحب.

في نفس السياق شهد جمهور الحديقة فعاليات الحفل، حيث تم تقديم فقرات من الغناء الشعبى لفرقة الآلات الشعبية" .



و جاء علي هامش الفعاليات ايضا عروض فرقة مواهب كورال قصر ثقافة كفر سعد، حيت تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية المتنوعة، من بينها أغنية عن دمياط،هذا و قد شاركت الفرقة باداء جماعى لكوكتيل غنائي، .