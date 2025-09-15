السفيرة الأمريكية لدى القاهرة تزور دمياط لبحث سبل التعاون المشترك



استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة وأندرو دويهلير المسئول الاقتصادي بالسفارة .

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب " المحافظ " بالسفيرة الأمريكية على أرض محافظة دمياط، مؤكدًا أن دمياط من المحافظات المصرية الواعدة التى تمتلك مقومات عديدة بالقطاعات المختلفة، حيث لفت إلى اشتهار المحافظة بصناعة الأثاث، و مهارة الصانع الدمياطى فى تنفيذ قطع اثاث متميزة ، وتحدث إلى أبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير وتعميق الصناعة ، بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة، وذلك للوصول بها الى الأسواق الدولية.

وتحدث " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا إلى اشتهار المحافظة بالحلويات و صناعات الألبان والأجبان ، وأوضح " محافظ دمياط " كذلك إلى وجود ثلثى أسطول الصيد المصرى بدمياط واشتهارها بمهنة الصيد خاصةً مع تمتعها بمساحات مائية متنوعة " نهر النيل، البحر المتوسط وبحيرة المنزلة " ، وأكد أن المحافظة تعمل على وضع خطة على هذا الصعيد لتعزيز صناعة الاسماك ..

و أضاف " المحافظ " أن على الجانب السياحى ، المحافظة تتمتع بمقومات قوية ، حيث توجد بها مدينة رأس البر التى تتمتع ببقعة متميزة عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، ولفت إلى أن المحافظة تعمل على وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية .

وكشف " الدكتور أيمن الشهابى " عن تنفيذ المحافظة للعديد من الجهود للترويج لتلك المقومات ، حيث أكد أن ذلك يتبلور من انطلاق مهرجان دمياط المقرر تنفيذ النسخة الثانية منه فى الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجارى ، هذا إلى جانب جهودها لدعم واكتشاف الموهوبين بمختلف المجالات ، من خلال انطلاق مبادرة " مواهب دمياط " ، وذلك لرعايتهم ودعمهم ومنحهم الفرصة لتنمية مواهبهم و تصعيدهم للمسابقات محلياً ودولياً .

وخلال اللقاء أيضًا،، ناقش المحافظ والسفيرة الأمريكية آليات تعزيز أواصر التعاون المشترك و العلاقات الثنائية بين الجانبين ، لدعم عدد من القطاعات وبالأخص القطاع التجارى والاقتصادى،

ومن جانبها ،، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارتها الثانية إلى محافظة دمياط، معربة أيضًا عن إعجابها الشديد بدمياط ورأس البر و المقومات العديدة التى تمتلكها ، وأعربت السفيرة هيرو عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة ومد جسور التواصل والتعاون المشترك بين الجانبين .

هذا وقد تبادل الدكتور أيمن الشهابى و السفيرة الأمريكية الدروع والهدايا التذكارية فى ختام اللقاء