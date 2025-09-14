تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية بدمياط



كرم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية، خلال احتفالية أُقيمت مساء اليوم ، بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط، بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ، و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتور محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس عصام عمر رئيس مجلس الامناء

حيث بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، و تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلله فقرات فنية قدمها عدد من الطلاب .

وألقى " محافظ دمياط " كلمة استهلها بالتعبير عن سعادته بمشاركته بهذه الاحتفالية ، لتكريم بناته وابنائه أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية تقديرًا لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضى ، وحصولهم على مراكز متقدمة .

حيث لفت " الدكتور أيمن الشهابى " أن هذا التكريم يعكس اعتزاز الجميع بهذه النماذج المشرفة ، والحرص على تشجيعهم فى الاستمرار بهذا التفوق والنجاح حيث توجه لهم بخالص التهانى وأصدق الدعوات أن يسدد الله خطاهم ويرعاهم ودعاهم إلى الاستمرار فى طلب العلم والاجتهاد ، مؤكدًا أن العلم كالشمس تُضىء دروب المستقبل .

ووجه " المحافظ " تحيةً خاصة إلى أولياء الأمور ، لما بذلوه من جهود كبيرة وعظيمة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز ، واشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ، لدعم المنظومة والعملية التعليمية ،ودعم خطة الدولة لاعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء ، حيث توجه بالشكر لهم على تنظيمهم الجيد للعملية التعليمية والامتحانات خلال العام الدراسي الماضى ، وتوجه بالشكر أيضًا إلى القائمين على هذا الحفل .

فيما وقد تسلم " محافظ دمياط " الدروع التذكارية من الأستاذ ياسر عمارة و المهندس عصام عمر تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم العملية التعليمية

هذا وقد كرم " المحافظ " خلال الاحتفالية الطالبة مريم العتمة بمدرسة اللوزي الثانوية للبنات الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بالقسم الأدنى ، والطالبة انجى زغلول بمدرسة رأس البر للشئون الفندقية والسياحية لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وكرم كذلك الطالبة دعاء عبد السلام بمدرسة رأس البر للشئون الفندقية والخدمات السياحية لحصولها على المركز الخامس.

وكرم " الدكتور أيمن الشهابى " أوائل شهادة الثانوية العامة بشعبها العلمية" علوم ورياضيات" والأدبية ، والشهادة الإعدادية ودبلوم التعليم الزراعى و التعليم الفنى " نظام التعليم والتدريب المزدوج صناعى ، زراعي ، تجارى " و أوائل الدبلوم الفنى الفندقي والصناعى .

و بالتعليم الازهرى كرم " المحافظ " أوائل الشهادات الابتدائية والاعداظية والثانوية " القسم العلمى " و القسم الادبى " مبصر وكفيف " ، حيث أهداهم شهادات تقدير مقدمة من المحافظة و مبالغ مالية مقدمة من الجهات المشاركة .