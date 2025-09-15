موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، بداية من من 2025/10/1 الى 2025/10/14.

وأعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالمراحل التعليمية الآتية: المرحلة الإبتدائية - المرحلة الإعدادية - المرحلة الثانوية، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ويحتاج الأزهر إلى وظيفة معلم مساعد حاسب آلي في المحافظات الآتية: جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادي الجديد - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - بني سويف - الجيزة - الاسماعيلية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - السويس - بورسعيد - الإسكندرية - القاهرة.

شروط وظيفة معلم مساعد حاسب آلي

ويشترط في التقديم على وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام، ويكون حاصلا على مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص حاسب آلي، أو مؤهل عال-التربية النوعية تخصص حاسب آلي، أو مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص حاسب آلي، أو مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص حاسب آلي، أو مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص حاسب آلي.

كما يشترط في التقديم على وظيفة معلم مساعد حاسب آلي في الأزهر الشريف، ألا يقل التقدير عن مقبول مع تقديم الصورة الشخصية والرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث وإيصال الإيداع البنكي والدبلوم التربوي وبطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

تعليمات التسجيل في الوظائف

ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

ويجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

وفي حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب، ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.