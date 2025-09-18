براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر

تسعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب داخل وخارج مصر، حيث تعلن بشكل دوري عن وظائف خالية في كل المجالات المختلفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص ، وحتى توفر فرص عمل للشباب بدول الخليج.

50 فرصة عمل للسائقين



أعلنت وزارة العمل عبر النشرة القومية للتشغيل عن توفير 50 فرصة عمل جديدة لسائقين (مندوب سائق) بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.



شروط التقديم لوظائف السائقين



وأوضحت وزارة العمل، أن شروط التقديم لتلك الوظائف، هي:

- الحصول على مؤهل عالى – متوسط.

- السن من 21 لـ40 سنة.



فرص عمل للسائقين

الراتب

وأعلنت وزارة العمل في إعلانها الرسمي ان وظائف السائقين ان الراتب مجزي و يبلغ قيمته : 10 آلاف و200 جنيه شهريا.



طريقة التقديم على وظائف السائقين



ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر سبتمبر 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام الشركات المرفقة مع هذا الإعلان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.

رقم التواصل / المدير المسؤول : 01030019615.

فرص عمل للسائقين

رابط التقديم على وظائف السائقين

يمكن التقديم على وظائف السائقين من خلال رابط موقع وزارة العمل على الانترنت

اضغط هنا للتقديم الآن

خطوات التقديم على وظائف السائقين

-ادخل على موقع وزارة العمل من خلال هذا الرابط

https://www.manpower.gov.eg/

-اضغط على كلمة تسجيل راغبي العمل في الداخل و الخارج

-إذا لم يكن لديك حساب على الموقع ، قم بإنشاء حساب خاص بك على موقع وزارة العمل باستخدام رقمك القومي

-بعد التسجيل اختر تسجيل رغبات العمل في الداخل

-قم بتسجيل بياناتك الشخصية على الموقع مع اختيار إعلان الوظيفة المناسبة لك .

رابط وزارة العمل

التسجيل على فرص عمل بالخارج

كما تتيح وزارة العمل امكانية التسجيل عبر موقعها الرسمي على وظائف عمل بالخارج وفي دول الخليج على الكثير من المهن منها:

مهندس مدني

مراقب قوالب خرسانية

سائق شاحنة

كاتب بيانات

امين مخزن

باحث قانوني