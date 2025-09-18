قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
أخبار البلد

تسعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب داخل وخارج مصر، حيث تعلن بشكل دوري عن وظائف خالية في كل المجالات المختلفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص ، وحتى توفر فرص عمل للشباب بدول الخليج. 

50 فرصة عمل للسائقين 
 

أعلنت وزارة العمل عبر النشرة القومية للتشغيل عن توفير 50 فرصة عمل جديدة لسائقين (مندوب سائق) بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.
 

شروط التقديم لوظائف السائقين 
 

وأوضحت وزارة العمل، أن شروط التقديم لتلك الوظائف، هي:
- الحصول على مؤهل عالى – متوسط.
- السن من 21 لـ40 سنة.
 

الراتب

وأعلنت وزارة العمل في إعلانها الرسمي ان وظائف السائقين ان الراتب مجزي و يبلغ قيمته  : 10 آلاف و200 جنيه شهريا.
 

طريقة التقديم على وظائف السائقين 
 

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر سبتمبر 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام الشركات المرفقة مع هذا الإعلان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.

رقم التواصل / المدير المسؤول : 01030019615.

يمكن التقديم على وظائف السائقين من خلال رابط موقع وزارة العمل على الانترنت 

اضغط هنا للتقديم الآن 

خطوات التقديم على وظائف السائقين 

-ادخل على موقع وزارة العمل من خلال هذا الرابط 

https://www.manpower.gov.eg/

-اضغط على كلمة تسجيل راغبي العمل في الداخل و الخارج 

-إذا لم يكن لديك حساب على الموقع ، قم بإنشاء حساب خاص بك على موقع وزارة العمل باستخدام رقمك القومي 

-بعد التسجيل اختر تسجيل رغبات العمل في الداخل 

-قم بتسجيل بياناتك الشخصية على الموقع مع اختيار إعلان الوظيفة المناسبة لك . 

التسجيل على فرص عمل بالخارج 

كما تتيح وزارة العمل امكانية التسجيل عبر موقعها الرسمي على وظائف عمل بالخارج وفي دول الخليج على الكثير من المهن منها:

مهندس مدني

مراقب قوالب خرسانية

سائق شاحنة 

كاتب بيانات 

امين مخزن 

باحث قانوني 

وظائف بالخارج
