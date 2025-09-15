قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
وظائف خالية بمصر للطيران.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها الشركة القابضة مصر للطيران عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة ضمن إعلان وظائف مصر للطيران 2025.

وظائف مصر للطيران 2025

وذلك في وحدة تموين الغردقة بنظام عقد عمل لمدة 11 شهرا، مع تحديد التخصصات والشروط العامة والخاصة بكل وظيفة، إلى جانب المستندات المطلوبة ورابط التقديم الإلكتروني.

وتؤكد مصر للطيران أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز كوادرها البشرية بما يتماشى مع متطلبات التشغيل وتوسعاتها المستقبلية.

التخصصات المطلوبة في وظائف مصر للطيران 2025

يشمل الإعلان حاجة الشركة لشغل 7 وظائف مختلفة على النحو التالي:

محاسبين.
مراقبي جودة.
أخصائي شؤون أفراد.
أخصائي مخازن.
أخصائي كافتيريا.
فني سباكة.
أمين خزينة.
حرفي مخزن.

الشروط الخاصة بكل وظيفة

أمين خزينة: مؤهل متوسط أو فوق متوسط تجاري، إجادة الإنجليزية والحاسب الآلي، اجتياز الاختبارات.
حرفي مخزن: مؤهل إعدادي، معرفة بحروف اللغة الإنجليزية، الإلمام بالمهام المطلوبة.

محاسب: بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، إجادة الإنجليزية والحاسب الآلي.
مراقب جودة: بكالوريوس علوم أو زراعة أو طب بيطري، إجادة الإنجليزية، اجتياز الاختبارات.
أخصائي شؤون أفراد / مخازن: مؤهل عال مناسب، إجادة الإنجليزية والحاسب الآلي، الإلمام بنظام HACCP، اجتياز الاختبارات.
أخصائي كافتيريا: بكالوريوس سياحة وفنادق، إجادة الإنجليزية والحاسب الآلي، معرفة نظام HACCP، اجتياز الاختبارات.
فني سباكة: مؤهل متوسط صناعي في التخصص، اجتياز الاختبارات.

الشروط العامة للتقديم في وظائف مصر للطيران 2025

التقديم للذكور فقط.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما عند بدء قبول الطلبات.
أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين بها إقامة دائمة مثبتة ببطاقة الرقم القومي.
إنهاء الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها.
اجتياز جميع الاختبارات المقررة.
موافقة رئيس مجلس الإدارة أو الجهة المختصة في حال كان المتقدم من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة.

وظائف خالية بمصر للطيران 2025

موعد التقديم

يبدأ التقديم يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

رابط التقديم

يتم التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي المخصص:
(http://hes.egyptairifs.com)

الأوراق المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية.
المؤهل الدراسي.
شهادة ميلاد مميكنة حديثة.
موقف من الخدمة العسكرية.
عدد 2 صورة شخصية.
دمغة بقيمة 105 قروش وطابع شهيد.
مع توريد مصروفات إدارية بقيمة 100 جنيه لخزينة الشركة، لا ترد عند الاستدعاء لتقديم المستندات.

