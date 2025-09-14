لأعضاء هيئة التدريس.. شروط شغل الوظائف بالجامعات التكنولوجية

في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، وضعت الجامعات التكنولوجية ضوابط محددة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس د، بما يضمن اختيار الكفاءات العلمية القادرة على إثراء العملية التعليمية والتطبيقية، والمساهمة في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات التكنولوجية الحديثة.



وطبقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، فإن شروط التعيين في الجامعات لديها يأتي عن طريق الآتي :



نصت المادة (5) علي أن يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونيهم بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.



وتنتهي مدة شغل تلك الوظائف بانتهاء المدة المحددة بتلك العقود ما لم يتم تجديدها.



كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط تجديد العقود، وكذا القواعد التي يتم على أساسها تحديد المعاملة المالية.



وتستهدف الجامعات التكنولوجية إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

كما تهدف إلى التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية.