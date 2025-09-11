التعليم أولا.. إنشاء 365 مدرسة وجامعة أهلية جديدة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ طفرة كبيرة في قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

4688 فصلًا دراسيًا

وأعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنشاء 365 مشروع مدرسة جديدة تضم 4688 فصلًا دراسيًا، مما ساهم في تقليل كثافة الفصول وتحسين البيئة التعليمية.

وأضاف أن هذه المشروعات شملت مدارس نوعية مثل مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمدارس الرسمية الدولية، والمدارس اليابانية، بما يوفر تعليمًا متميزًا ومتطورًا لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن قطاع التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا، من خلال دعم جامعة كفر الشيخ الحكومية بمشروعات تعليمية جديدة، إلى جانب إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية التي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها هذا العام 2025/2026.

13 كلية و43 برنامجًا دراسيًا

وأوضح أن الجامعة الأهلية الجديدة تضم 13 كلية و43 برنامجًا دراسيًا متنوعًا، بما يوفر خيارات تعليمية واسعة للطلاب، ويساهم في تحقيق رسالة التعليم، وفقًا لأحدث أنظمة التعليم العالمية.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم إنشاء جامعة كفرالشيخ التكنولوجية على مساحة 10 أفدنة بمدينة كفرالشيخ بمحور 30 يونيو، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع أن الجامعة ستطرح برامج نوعية وتخصصات حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتساهم في تخريج كوادر مؤهلة تكنولوجيًا، بما يدعم توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.