أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر
مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بـ 41 طائرة مسيرة.. هجوم أوكراني ضخم على مدينة روسية
إمام عاشور يطالب بمساواته بـ زيزو و تريزيجيه .. تفاصيل
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

استعدادا للعام الدراسي .. حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بحي غرب كفر الشيخ

محمود زيدان

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب كفر الشيخ، برئاسة إبراهيم خليفة، رئيس الحي، وعبد الخالق نائب رئيس حي غرب ، اليوم حملة شاملة لرفع كفاءة أعمال النظافة العامة.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبتوجيهات اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

شملت الحملة تكثيف أعمال رفع المخلفات وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب مع بداية الدراسة. كما جرى الدفع بعدد من المعدات والعمال لرفع التراكمات وتحسين المظهر الحضاري للحي.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتجهيز المدارس ومحيطها، وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب وهيئة التدريس، مشددًا على متابعة أعمال النظافة بشكل يومي لمنع تراكم أي مخلفات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، أن الحملة تضمنت المرور الميداني على محيط المدارس والشوارع الرئيسية لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من إزالة كافة المخلفات أولًا بأول.

كما أشار إبراهيم خليفة، إلى أن فرق العمل بحي غرب تعمل بشكل متواصل على مدار اليوم لرفع كفاءة النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك استمرارًا لحرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة تعليمية وصحية مناسبة تواكب متطلبات العام الدراسي الجديد.

