استعدادا للعام الدراسي .. حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بحي غرب كفر الشيخ

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب كفر الشيخ، برئاسة إبراهيم خليفة، رئيس الحي، وعبد الخالق نائب رئيس حي غرب ، اليوم حملة شاملة لرفع كفاءة أعمال النظافة العامة.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبتوجيهات اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

شملت الحملة تكثيف أعمال رفع المخلفات وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب مع بداية الدراسة. كما جرى الدفع بعدد من المعدات والعمال لرفع التراكمات وتحسين المظهر الحضاري للحي.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتجهيز المدارس ومحيطها، وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب وهيئة التدريس، مشددًا على متابعة أعمال النظافة بشكل يومي لمنع تراكم أي مخلفات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، أن الحملة تضمنت المرور الميداني على محيط المدارس والشوارع الرئيسية لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من إزالة كافة المخلفات أولًا بأول.

كما أشار إبراهيم خليفة، إلى أن فرق العمل بحي غرب تعمل بشكل متواصل على مدار اليوم لرفع كفاءة النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك استمرارًا لحرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة تعليمية وصحية مناسبة تواكب متطلبات العام الدراسي الجديد.