تعيين د.علي عبد القادر وكيلاً للدراسات العليا بكلية تجارة كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور علي أحمد عبد القادر، وكيلاً لكلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور علي عبد القادر يعمل أستاذ ورئيس قسم إدارة ألأعمال بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، ورئيس اللجنة الفنية للاستثمار بالمحافظة والمستشار الاقتصادي السابق لمحافظة كفر الشيخ.

كما حصل الأستاذ الدكتور علي عبد القادر علي درجة الزمالة في إدارة المعرفة من جامعة كرانفيلد بإنجلترا وعمل محاضرًا بجامعتي الشارقة وعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ناقش وأشرف الأستاذ الدكتور علي عبد القادر، على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بمختلف الجامعات المصرية، وله العديد من المؤلفات العلمية القيمة.