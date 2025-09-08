قرار جمهوري بتعيين أحمد زينة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد محمد محمد زينة، عميدًا لكلية التربية الرياضية.

السيرة الذاتية

تخرج الدكتور أحمد زينة، في كلية التربية الرياضية جامعة طنطا 1998م، وعُين معيدًا بكلية التربية الرياضية بفرع جامعة بنها عام 1999م، ثم مدرسًا مساعدًا عام 2002م، وحصل على درجة الدكتوراة وترقى إلى درجة مدرس في كلية التربية الرياضية جامعة بنها عام 2006.

ترقى الدكتور أحمد زينة، إلى درجة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ في أكتوبر 2011م، ونال درجة الأستاذية في التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية في ديسمبر 2016م، وعين بقرار رئيس جامعة كفر الشيخ وكيلاً لكلية التربية الرياضية لمدة 3 سنوات «فترة أولى»، وجرى تجديد الثقة لفترة جديدة وكيلاً للكلية في أغسطس 2022م

شغل الدكتور أحمد زينة، منصب قائم بأعمال كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بقرار رئيس الجامعة السابق الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، في 21 أكتوبر الماضي.