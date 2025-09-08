تعيين محمود عويضة عميدًا لكلية لعلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود محمد أحمد عويضة، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ.



السيرة الذاتية لعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ

تخرج الدكتور محمود عويضة، في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة عام 2000م، وحصل على درجة الماجستير عام 2007، ونال الدكتوراة من جامعة القاهرة في رسم العضلات الكهربائي في مايو 2011م.



تدرج في الدرجات العلمية، وحصل على درجة أستاذ مساعد بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في يوليو 2016، ونال درجة الأستاذية في ديسمبر عام 2021م.

تولى الدكتور محمود عويضة، منصب وكيل كلية العلاج الطبيعى لشئون التعليم والطلاب، وشغل مهام أعباء منصب عميد الكلية بموجب قرار رئيس الجامعة السابق الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، حتى صدور القرار الجمهوري المتقدم.