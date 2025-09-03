قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث

لدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني
لدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني
هاني حسين

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن سوق العمل في مصر والعالم لم يعد يعتمد على الشهادات فقط، بل على ما يمتلكه الفرد من مهارات حقيقية، مشددًا على أن التعليم التكنولوجي يمثل استجابة واقعية لهذه التحولات.

وقال بصيلة، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الكثير من الناس ما زالوا يعتبرون أن شهادة التعليم الفني هي بوابة التوظيف. هذا المفهوم كان يعتمد على السؤال: معك شهادة ماذا؟ أما اليوم، فقد أصبح السؤال: ماذا تستطيع أن تفعل؟ لأن ما يحدد فرص الفرد في العمل هو المهارة، وليس الشهادة فقط".

وأوضح أن التعليم التكنولوجي الحديث قائم على ما يُعرف بمصطلح "الجدارات"، أي المهارات العملية والتقنية التي يكتسبها الخريج، وليس مجرد التحصيل النظري، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس الواقع الفعلي لسوق العمل الحالي والمستقبلي.

وفيما يتعلق بالنظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني، أشار بصيلة إلى أنها تعود أساسًا إلى غياب فرص استكمال الدراسة الجامعية في الماضي، وهو الأمر الذي تغير في الوقت الراهن، حيث تسعى الدولة جديًا إلى إعادة بناء الثقة في التعليم الفني والتكنولوجي.

وأضاف: "الدولة المصرية تتحرك وفق خطة واضحة بقيادة وزارة التعليم العالي لإنشاء 27 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية. وقد تم تشغيل 14 جامعة منها بالفعل، وبدأت في استقبال الطلاب الجدد، وخلال العام القادم سنشهد تخريج أول دفعة من هذه الجامعات".  

وشدد على أن الدولة تتوسع في هذا الاتجاه لضمان تكافؤ الفرص التعليمية والمهنية لخريجي التعليم التكنولوجي، بما يمكنهم من الحصول على بكالوريوس تكنولوجي في تخصصاتهم، تمامًا كأي طالب جامعي آخر.

التعليم التعليم الفني تطوير التعليم تطوير التعليم الفني اخبار التوك شو

