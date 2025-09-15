تعليم مطروح تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح موعد عقد المقابلات الشخصية لإعلان المديرية الخاص بسغل مجموعة من الوظائف القيادية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم تحديد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة التوجيه الفني بالدور الثالث علوي في ديوان عام المديرية لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وكيل مدرسة ابتدائي وموجه مادة

وأضافت انه تم تحديد يوم الأربعاء القادم الموافق 17 سبتمبر الجاري لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التالية:-

مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وموجه اول ومدير مدرسة ثانوي ووكيل مدرسة ثانوي ومدير مدرسة اعدادي ووكيل مدرسة اعدادي ومدير مدرسة ابتدائي.

وأكدت مدير المديرية أن لجنة المقابلات الشخصية تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة بموافقة السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية مشيرة أن جميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية وسيتم خلال فعالياتها تطبيق كل عناصر التقييم لتلك الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح مؤكدة أن اللجنة ستقوم بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية.

وأشارت نادية فتحي إلى أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواه وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تزيد المنظومة التعليمية جودة وتقدم وازدهار .