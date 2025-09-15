قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
محافظات

تعليم مطروح تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية

مدير تعليم مطروح
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح موعد عقد المقابلات الشخصية لإعلان المديرية الخاص بسغل مجموعة من الوظائف القيادية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم تحديد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة التوجيه الفني بالدور الثالث علوي في ديوان عام المديرية لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وكيل مدرسة ابتدائي وموجه مادة 

وأضافت انه تم تحديد يوم الأربعاء  القادم  الموافق 17 سبتمبر الجاري لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التالية:- 

مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وموجه اول ومدير مدرسة ثانوي ووكيل مدرسة ثانوي ومدير مدرسة اعدادي ووكيل مدرسة اعدادي ومدير مدرسة ابتدائي.

وأكدت مدير المديرية أن لجنة المقابلات الشخصية تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة بموافقة السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية مشيرة أن جميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية وسيتم خلال فعالياتها تطبيق كل عناصر التقييم لتلك الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح مؤكدة أن اللجنة ستقوم بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية. 

وأشارت نادية فتحي إلى أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواه  وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تزيد المنظومة التعليمية جودة وتقدم وازدهار .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

